It-säkerhet: 8 tips till chefen från Henrik Dannert

2. Välj alltid certifierade it-leverantörer. De visar att de tar säkerhet på allvar. Se till att leverantörens certifikat inkluderat sub processorns certifikat. De samverkar.

5. Vilka har tillgång till den högsta behörighetsnivån?

Är nivån på en ”need to have eller nice to have”? Har ni ett aktivt tänk kring IAM, Identity Access Management?