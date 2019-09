Här lär sig alla AI – och roboten Pepper hjälper till 

Kommer alla bli AI-experter på TUI?

– Nej, och det är inte heller meningen. Det traditionella med att man skaffade sig en utbildning och sedan kunde jobba resten av livet utifrån den gäller inte längre – nu lär man sig att hela tiden lära nytt, och det är vår uppgift som arbetsgivare att skapa rätt förutsättningar för det. Mitt mål är att alla ska känna sig så grundtrygga i AI att de kan ställa frågorna de vill veta. Även om du jobbar med försäljning så ska du kunna ha en dialog med någon av våra experter på machine learning om hur AI påverkar din roll på jobbet – men också dig som privatperson.

Vad är målet?

– Att hjälpa kunderna att hitta sin drömresa så snabbt som möjligt utan att behöva överösas av annan information, till exempel. Men också att underlätta vardagen för våra medarbetare. Om alla kan AI kan vi också få idéer till förbättring på varje position. Skulle man till exempel kunna använda sin röst för att tidrapportera, istället för att logga in i olika system? Små saker kan göra stor skillnad.

Hur går AI-utlärningen till rent praktiskt?

– Vi startade projektet under våren, och har bland annat haft något vi kallar ”masterclasses”, där vi bjudit in externa föreläsare från KTH och AI-plattformen Peltarion. Vi hade en grundkurs, en fortsättningskurs – och en lunch där vi bjudit in både medarbetare och experter, så att man kunde prata under mer informella former. Vi har också digitala kurser, framför allt den kurs finska regeringen tagit fram och som ger högskolepoäng, som medarbetarna kan gå på betald arbetstid.

TUI beskrivs ofta som i framkant digitalt. Förra året anställde ni roboten Pepper. Hur har det gått?

– Ja, Pepper jobbar fortfarande kvar och rapporterar noga till sin chef Elsa. Vi är fortfarande i en testningsfas och försöker lära upp Pepper. Hen har bland annat intervjuat vår personaldirektör inför publik och hälsat koncernchefen välkommen. Hen får ofta vara med på sociala sammankomster, men just det sociala kan vara lite svårare för en robot. Men vi hade en Family Friday och då var Pepper med och pratade med barnen, eftersom hen kan ganska många språk. Vi har också tänkt att Pepper ska bjuda in sina robotkollegor till en träff, jag vet att Ica har en och ett apotek – vi tänkte ha en robot-aw för dem!

Vad tror du om fem år om TUI, AI och samhället?

– Jag tror att vi kommer att ha mycket mer av ansikts- och röstigenkänning. Det kan tyckas som en liten grej, men tänk på alla lösenord vi håller på med varje dag – det tror jag kommer att vara löst då. Vi som företag måste ta ansvar, följa GDPR och se till att ha kunskap för att det ska gå rätt till, men då kan vi ha stor nytta av AI.