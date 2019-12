Här är alla röda dagar 2020

Läs också: Vabruari är här – så överlever du

Påsken: Långfredagen infaller 2020 den 10 april, och annandag påsk ligger därmed på den 13 april. Här gäller samma regler som vanligt – till exempel att extra uppmärksamhet kanske krävs om ni tillämpar halvdag före röd dag på arbetsplatsen, då många säkert vill vara lediga på skärtorsdagen den 9 april.

1 maj: Infaller 2020 på en fredag – vilket kan slå åt alla håll när det gäller luckor i schemat. Nöjer sig medarbetarna med långhelgen som den är eller passar de på att boka in en fyradagars weekend-resa och vill därmed vara helt lediga även på Valborg – som även är dag före röd dag?

6 juni: Nationaldagen ligger på en lördag. En långhelg mindre i vår alltså.

Midsommar: Midsommarafton fredag den 19 juni, midsommardagen alltså den 20 juni.

Alla helgons dag: Lördag 31 oktober. Halvdag dag innan röd dag på allhelgonaafton? You know the drill.

Jul: Juldagen den 25 december hamnar på en fredag, så en något mindre semestervänlig jul blir det 2020, eftersom annandagen den 26 december infaller på en lördag. Nyårshelgen blir dock lång och sammanhängande, med nyårsafton 31 december på en torsdag och nyårsdagen 1 januari 2021 på en fredag. Och trettondagen hamnar mitt i veckan på en onsdag, vilket ju blir lite av en gambler i semestertänket – men klar risk för att många väljer kortvecka.

Bubblare: Luciadagen är ju inte en röd dag, men brukar ändå innebära visst personalbortfall på grund av firanden på skolor och förskolor. Infaller 2020 på en söndag, så kanske firar några fredagen den 11 och några måndagen den 14?

Kom också ihåg: Terminsstarter, terminsavslutningar, sportlov, påsklov och höstlov – dessutom studiedagar och inte minst alla schemaansvariga chefers skräck – vabruari. Som dessutom är en dag längre, tack vare skottåret.

