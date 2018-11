Experten: 10 tips för att göra succé som talare

4) Bryt mönster med 3-2-1–metoden

Vi människor har enkelt för att skapa mönster i det vi lyssnar på. Därför kan du använda dig av 3-2-1–metoden där du visar upp tre stycken exempel där det sista bryter mönster. Det kan bli humor eftersom det bryter ett förväntat mönster.

5) Låt någon annan presentera dig

Finns det möjlighet kan du låta någon annan berätta vem du är innan du kliver upp på scen. Det gör att du själv slipper göra en presentation över vad du gjort och varför du är där vilket annars kan kännas obekvämt.

6) Använd dig av en fysisk plats

För att du ska minnas vad du ska säga kan du skapa en berättelse i ditt huvud som utgår från en fysisk plats. Placera till exempel ut de olika delarna av din presentation i din bostad som du under talet vandrar omkring i för att komma vidare till nästa punkt.

Läs också: 3 tips: Lyckas med din presentation på engelska

7) Använd aldrig podiums

Du minns säkert talen från sovjetiska ledare på 70-talet där de stod bakom podiums. Där vill inte du hamna. För att åhörarna ska få förtroende för dig måste de se dig ordentligt. Att gömma sig ger motsatt effekt.

8) Vad gör du med händerna?

När vi står på en scen har vi en vana att fippla med händerna. Är vi dessutom nervösa är det lätt att visuellt forma händerna till en boll eller liknande. Försök använda ett levande kroppsspråk som är kopplat till det du pratar om (kolla in videon längre ner i texten!)

9) Benämn saker som händer i rummet

Går något fel: Benämn det! Om någon i publiken har somnat och du tar upp det avdramatiserar du situationen samt uppfattas som humoristiskt. Det lär definitivt göra publiken mer avslappnad.

10) Avsluta aldrig med frågor

”Frågorna tar vi på slutet!”. Du har säkert hört meningen i samband med scenframträdanden. Risken är dock stor att inga frågor kommer in och hela presentationen slutar i moll. Försök i stället att ta in frågor under presentationen och ha ett förutbestämt avslut.

Läs också: Här är svenska roboten som arbetstränar medarbetare