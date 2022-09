Drottning Elizbeth II – 4 ledarögonblick vi minns

Femton premiärministrar fick drottningen uppleva under sin regenttid, där Winston Churchill var den första och Liz Truss den sista. Liksom sin far kung George VI sägs hon ha uppskattat just Winston Churchill mest. På bilden ser vi en ung Elizabeth, fortfarande kronprinsessa. Som drottning har hon under alla år haft traditionsenliga veckomöten med premiärministern, där inga anteckningar förts. Men Winston Churchill var också en vän, och deras veckomöten pågick mellan en halvtimme och två timmar. Winston Churchill lär också ha idoliserat den unga drottningen och haft stor respekt för hennes rätt att regera. När han gick i pension 1955 ska drottning Elizabeth ha författat ett handskrivet, hjärtslitande, brev där hon tackade för hans vägledning under sina första år som monark och bedyrade hur mycket hon skulle sakna honom.

Det var aldrig meningen att Elizabeth skulle bli drottning så ung, endast 26 år gammal. Men när hennes far kung George VI mötte en tidig död, fick hon snabbt kastas in i livet som regent. Dödsbudet nådde kronprinsessan under en resa i Kenya med maken prins Philip, varefter hon snabbt fick återvända till Storbritannien. Hon blev regerande drottning 6 februari 1952 och kröntes året därpå, 2 juni 1953. Under 70 år på tronen har hon haft en stabil linje; ”aldrig klaga, aldrig förklara” (Never Complain, Never Explain) – och gudarna ska veta att skandalerna har varit många inom kungahuset. Hon har också alltid varit särdeles omskriven för sin enorma plikttrogenhet.