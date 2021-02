De 6 hetaste trenderna inom ledarskap just nu

Spotify är ett av företagen där hybridvärlden redan existerar. I veckan lanserades nya satsningen Work from anywhere, där medarbetarna kan arbeta några dagar på kontoret och några dagar hemifrån, men även bo på annan ort och jobba därifrån den största delen av tiden. Just nu byggs alla Spotifys kontor om för att passa den nya verkligheten.

2. Hälsa viktigare än någonsin

Efter drygt ett år av pandemi, karantän och kollektiv framtidsoro har hälsa klättrat högst upp på agendan. Under 2021 kommer frågan att tas på än mer allvar. Arbetsplatser kommer att behöva smittspridningsanpassas, och ny arkitektur kommer att uppstå. Kommer vi till och med att se en revival för de egna rummen? Fokus ligger på både fysiskt och mentalt välbefinnande samt förebyggande hälsoarbete.

Medarbetarnas hälsa talas redan nu om som affärsmål snarare än något extra vid sidan av, och friskvårdsbidragen är numera ett minimikrav. Chef har bland annat skrivit om Mimer i Västerås, som jobbar hårt med sina hälsosatsningar – och mäter det i mål som att 95 procent av medarbetarna ska rekommendera dem som arbetsgivare, samt räknar på hur mycket pengar de tjänar på att personal inte blir långtidssjukskriven.

3. Nya förmåner attraherar talanger

Distansarbetet har också lett till helt nya sätt att attrahera talanger: myndigheten Lantmäteriet ger 5000 kronor till alla medarbetare för att köpa utrustning till hemmakontoret, Mimer erbjuder hälsocoacher i stället för massage på kontoret, RFSL har ökat sin friskvårdstimme till 30 minuter om dagen.

Att kunna bo längre ifrån storstäder men jobba på distans innebär att rekrytering på riktigt kan ske efter kompetens när det geografiska avståndet blir underordnat, och att mångfald kan prioriteras.

I en tid då vår förmåga hela tiden måste upskillas, blir en generös kompetensutvecklingspolicy en möjlighet att attrahera medarbetare som vill fortsätta att utvecklas.

4. Arbetsmiljö i fokus

Efter det första skälvande året då vi alla lärde oss att stänga av mikrofonen i videomötena kommer de mer långsiktiga ledarskapsfrågorna på distans: Hur upptäcker jag som chef sexuella trakasserier, mobbning eller missbruk online som chef? Eller om någon är ensam eller inte mår bra? Och vad gör jag om jag blir utsatt själv? Forskning vid Malmö universitet visar att det är chefer som drabbas allra hårdast av mobbning online.

Att arbetsgivaren har ansvar för hemmajobbarnas ergonomiska situation blev tydligt förra året, men nu kommer lagar och rekommendationer bli tydligare i praktiken: Vem betalar elen, bredbandet och stolen, och vems försäkring gäller om hemmajobbaren ramlar i trappan och stukar foten?

Som chef gäller det att skapa en tydlig och bra kultur som medarbetarna vill stanna i, mår bra av och kan vara kreativa i. Det kommer även att bli ännu viktigare att stärka sitt varumärke internt, för att få medarbetarna att stanna kvar – för risken finns att medarbetarna blir mindre lojala med sin arbetsgivare på distans.

5. Flexibla arbetstider – eller inte?

Att jobba fyra dagar i veckan med samma lön har varit i ropet ett bra tag. Finlands premiärminister Sanna Marin föreslog redan innan hon tillträdde att landet konsekvent bör införa fyra dagars arbetsvecka för att människor ska få mer familjetid. När Microsoft i Japan drog ner arbetstiden med åtta timmar i veckan under en månad i fjol ökade produktiviteten med 40 procent. Sociala medie-företaget Buffer såg under corona en minskning av stressnivåer efter bara en månads test av fyradagarsveckan. Flexiblare arbetstider lär bli allt vanligare i framtiden, och även en konkurrensfördel för företag vid rekrytering.

Samtidigt har andra yrkesgrupper jobbat mer än någonsin det senaste året, krislägesavtal har aktiverats för första gången någonsin och många väntar fortfarande på den utlovade semestern.

Företag med målstyrda arbetsuppgifter kommer förmodligen att få än mer flexibla arbetstider, medan andra yrken inte har möjlighet till det. Risken är att det ur ett större perspektiv är medel- och överklassyrken som kan bli flexibla, medan arbetarklassyrken inte kan. Här behövs tydlig kommunikation och ett ansvarstagande ledarskap för att hålla ihop organisationen mot gemensamma mål.

6. Ett krismedvetet ledarskap

”Det enda man vet om en kris är att om man inte har övat och bestämt vem som ska göra vad så är man inte förberedd”, sa överbefälhavare Micael Bydén på Chefdagen i höstas, och betonade vikten av att öva på att vara beredd på det okända.

Förändring kommer att fortsätta att vara det nya normala. Ingen kommer längre att missa att fylla på sina beredskapslager, såväl de mentala som de fysiska, utan vill stå rustade för oväntade händelser.

I kris blir ledarskapet allt viktigare – men fallen blir också högre för de ledare som inte lever upp till förväntningarna. Här har vi sett exempel som Dan Eliasson, som fick gå efter att ha åkt på semester under julen, Donald Trumps dramatiska fall och reaktionerna mot de chefer som gått före i vaccinkön.

