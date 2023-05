Karriär i korthet: Frisörutbildning, fil kand statsvetenskap och internationella relationer Göteborgs universitet. Ledarskribent Hallands Nyheter (1995) och Sörmlands Nyheter (1997). Talskrivare åt Centerns partiledning 1998–2000. Vd Didaktus skolor 2002–2003. Stabschef Centerpartiet, 2003–2006. Statssekreterare 2006–2010. It- och energiminister 2010–2014. Vd Almega 2015–2019. Vd och koncernchef för LRF sedan 2019.

I båda organisationerna kom hon in för att förändra. På Almega gjorde hon snabbt avtryck.

”Ibland var jag ganska irriterad på henne. Tyckte hon var jobbig, ’pain in the ass’. Nu när jag själv är chef, inser jag hur duktig hon var. Hon lyfte mig genom att nästan tvinga mig att våga prova saker jag inte trodde jag skulle klara. Mycket av det Anna-Karin gjorde som chef försöker jag själv göra i dag. Jag uppskattar henne mer i dag än jag gjorde under åren på Almega. Hon var verkligen imponerande.”