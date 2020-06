Cheferna och ledarna som sommarpratar i år

24 Anders Tegnell, infektionsläkare, statsepidemiolog

Sveriges mest välkända röst om coronavirusets spridning och dödlighet. Är statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten sedan 2013.

27 Micael Bydén, överbefälhavare

Sveriges överbefälhavare sedan fem år tillbaka och ansvarig för landets säkerhet. Har varit flygvapenchef, flygattaché i Washington och regional stabschef för Isaf-styrkan i Afghanistan.

30 Niklas Adalberth, företagsledare, entreprenör

Medgrundare till betaltjänstföretaget Klarna som han lämnade efter drygt ett decennium för att starta välgörenhetsstiftelsen Norrsken Foundation, som investerar i företag med ambition att förbättra världen.

JULI

1 Staffan de Mistura, diplomat

Har arbetat drygt 40 år inom FN och medlat i ett 20-tal konflikthärdar världen runt. Varit biträdande utrikesminister i Italien, ordförande i Europeiska fredsinstitutet, generaldirektör för Världsnaturfonden i Italien och intendent på Villa San Michele på Capri. Utnämndes till Årets svensk i världen 2016.

2 Therese Lindgren, influencer

En av Sveriges största Youtubers med den första svensktalande kanalen som fått över en miljon prenumeranter. Följs på Instagram av en miljonpublik och är den som förra året engagerat flest svenskar på sociala medier enligt Medieakademien.

3 Cathrine Winnes, chefsdirigent

Framstående orkesterledare som dirigerat alla symfoniorkestrar i Sverige och Norge. Är chefsdirigent och konstnärlig ledare för Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Tog diplomexamen som orkesterledare på Norges Musikhögskola 2004 som första kvinna någonsin. Var dirigent och programledare i SVT-serien She composes like a man förra året och är känd för att lyfta fram bortglömda kvinnliga kompositörer.

8 Anders Borg, f.d finansminister

Var Sveriges finansminister under åtta år och utsågs till EU:s bästa finansminister av tidningen Financial Times 2011. Kom i november ut med memoarboken Finansministern.

17 Kjell A. Nordström, ekonomie doktor, föreläsare, författare

Världsledande inom forskning på multinationella företag och en internationellt efterfrågad talare. Är rådgivare till regeringar och företag, om globalisering och företagsstrategier.

19 Gunilla von Platen, företagsledare, entreprenör

Grundare av kundserviceföretaget Xzakt Kundrelation och idag delägare i det globala kundservicebolaget Transcom Worldwide med 27 000 anställda. Även vice ordförande i UN Woman Sverige och ambassadör för Prins Daniels Fellowship. Bygger nu ett barnhem i Syrien. Håller föredrag på skolor i landet för att inspirera unga att bli entreprenörer.

23 Karin Smirnoff, författare och vd

Debutromanen Jag for ner till bror nominerades till Augustpriset 2018 och utsågs till Årets bästa roman av Svenska Bokhandelsmedhjälparföreningen. Kort därefter kom uppföljaren Vi for upp med mor, och senast Sen for jag hem. Är vd för ett trävaruföretag i Piteå.

AUGUSTI

1 Martin Lorentzon, IT-entreprenör, företagsledare

En av grundarna av musiktjänsten Spotify 2006 och sitter i styrelsen. Utsågs till Årets svensk i världen 2014. ”Jag berättar om entreprenörskap, vad som har påverkat mig och hur man startar ett företag.”

12 Johan H. Andresen, företagsledare

En av Norges mest kända affärsmän. Investerar i sociala entreprenörer, till exempel konsultbolag som bara har anställda med Aspergers syndrom, gatutidningar och träning för personer med begynnande demens. Tog initiativet till Nordisk Mikrofinansinitiativ som ger mikrolån till personer i fattigare länder.

Läs också: Greta Thunberg blir Årets person – här är hennes 4 viktigaste ledaregenskaper