Hemliga spelet bakom påvevalet – så går det till

”Man har en period mellan begravningen och konklaven, då man formulerar en lägesrapport och global analys. ’Var befinner vi oss som kyrka just nu? Vad har vi för utmaningar? I det här läget, vilken typ av påve behöver vi?’ Och så formulerar man en kravprofil. Det blir en ganska omöjlig ledarprofil”, svarar Joel Halldorf.

”Man vill ha Johannes Paulus II:s energi, Benedictus intellekt och Franciskus hjärta. Ingen kan ju uppfylla det. Det man framför allt vill ha, är någon med värme och någon som kan entusiasmera och inspirera unga, en påve som kan knyta an till människor.”

”Det skulle inte vara en föredömlig process för en demokratiskt vald ledare eller chef. Men det är intressant att man stänger in sig och inte kommer ut förrän man har ett beslut. Under den här valprocessen har man bara tid att be, äta och rösta. Det ska inte vara för bekvämt, och man har inga sammanträden och möten.”