3 chefer: Så gör vi med sommarbemanning i coronakrisen

Vad säger sommarjobbarna som ni har rekryterat om att inte få veta när de ska börja?

”Alla hör av sig och frågar ’vad gäller för mig?’. Just nu svarar vi dem som har maj som startdatum. Vi har inte hunnit fram till dem som ska börja i juni än. Vi hoppas ju fortfarande att vi ska kunna öppna i maj men måste förbereda oss på olika alternativ”.

Kunde du gjort något annorlunda?

”Vissa kanske skulle säga att vi har varit för duktiga på att planera för personalen i så god tid inför säsongen eftersom vi nu måste sitta och göra oss av med folk innan de ens har börjat, men jag tycker inte det. Man kan inte planera för något sånt här och jag skulle göra rekryteringen på samma sätt nästa år. Det skulle vara att lägga in något om force majeur i vissa uppdragsavtal inför kommande år kanske”.

Julia Vasilis, Lisberg: ”Vi hade precis slutfört rekryteringsprocessen och skulle just börja skriva under alla kontrakt när detta bröt ut”

Julia Vasilis är informationschef på Liseberg och sitter i ungefär samma sits. Förutom att hon inte har skrivit på några avtal med säsongspersonalen än.

”Vi hade precis slutfört rekryteringsprocessen och skulle just börja skriva under alla kontrakt när detta bröt ut ordentligt. Det enda vi kan göra nu är att informera om läget och att vi inte kan skriva under några kontrakt förrän vi vet när parken kan öppna. Men alla är väldigt förstående för det”, säger hon.

Den här tiden på året brukar Liseberg vara mitt uppe i en intensiv fas av introduktioner och utbildningar för de omkring 2 000-2 500 säsongsanställda som rekryterats för att jobba i parken under säsongen. Av dessa är 600 personer juniorer som har sett fram emot att ha sitt första sommarjobb på Liseberg. Nöjesparkens premiär 25 april har skjutits fram till det preliminära öppningsdatumet 16 maj, och precis som för alla andra gäller krishantering från dag till dag.

Vad har du lärt dig hittills?

”Jag har lärt mig att vi har en stor användning av att vi är en flexibel organisation utan så mycket färdiga processer. Det som vi ibland gnäller över, att vi borde vara mer organiserade och mindre tivoli har visat sig vara en fördel i en sån här akut och oviss situation.”

Precis som på Astrid Lindgrens värld har Liseberg behövt korttidspermittera även fast personal. Vad gäller de väntande säsongsarbetarna håller Liseberg kontakten med dem via epost. Tanken på att de kan försvinna iväg till annat och inte vara tillgängliga som planerat har slagit henne, men inget som oroar.

”Vi vet inte hur vi ska hantera den risken men som arbetsmarknaden utvecklat sig nu med stora varsel tror vi inte att vi ska ha svårt att få tag på personal” avslutar hon.

Anita Lidberg. Stockholm stad: ”Om jag visste hur många semestervikarier jag behöver skulle jag få nobelpris”

För Anita Lidberg, som är personaldirektör i Stockholm stad, är sommarplaneringen bara en av flera utmaningar på bordet just nu. Bemanningen behöver öka generellt här och nu eftersom många är sjuka, framför allt inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

”Just nu bemannar vi för överkapacitet så att vi ska kunna ha beredskap för det vi inte vet ska hända. Vi anställer upp väldigt mycket”, säger hon.

Semestrarna för Stockholm stads 45 000 medarbetare ska vara planerade den 30 april. Anita Lidberg gör allt hon kan för att den ordinarie personalen kan få sin semester samtidigt som verksamheterna ska klara sig.

”Det är långtifrån klart, men vi tittar på alla möjliga lösningar. Den som själv väljer att inte ta semester under ordinarie semesterperiod kan få extra semesterdagar enligt kollektivavtalet. Det finns flera delar som vi kan jobba med, även om det allra bästa förstås är om så många som möjligt kan ta semester. Men vi har ju ingen aning om hur det ser ut i sommar med smittläget. Om jag visste hur många semestervikarier jag behöver skulle jag få nobelpris.”

Feriejobben för ungdomar däremot påverkas inte av coronapandemin. Den enda skillnaden i år är att Stockholm stad inte tar in några ferieungdomar inom vård och omsorg. Mitt bland alla utmaningar finns också ett antal normallägen. Och Anita Lidberg känner sig väl rustad:

”Detta är inte min första bemanningskris. Under flyktingvågen bemannade vi upp alltifrån bostäder och boenden med mat för nyanlända och vi lärde oss att mobilisera på väldigt kort tid med att få in extra personal och jobba flexibelt. Det kan vi dra nytta av nu när vi återigen behöver vara uthålliga och långsiktiga mitt i det akuta. Stockholm stad har fantastiska medarbetare som ställer upp när det behövs. Det enda vi kan göra är att lägga rälsen medan vi kör och det kommer ge oss nya insikter varje dag.”

