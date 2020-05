10 ledarskapspoddar du inte vill missa

Chefssnack

Författaren och ledarskapsföreläsaren Svante Randlert intervjuar Sveriges vassaste chefer med mer fokus på profession än person. Ger inspiration och praktiska tips för hur man kan bli en bättre chef och ledare.

Exempel på gäster är entreprenören Per Holknekt, Blockets vd Pernilla Nissler, och Apotekets vd Ann Carlsson.

Senaste avsnittet: Ann Hellenius, CIO för Scandic digitala transformation, om hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid – och varför hon ser sig själv som ledare som en glittrande bumerang.

Utgivare: Great Result

Dumma människor – Björn Hedensjö och Lina Thomsgård

En podd om populärkultur, psykologi och mänskligt beteende där Lina Thomsgård och psykologen Björn Hedensjö undersöker vad forskningen säger om mekanismerna bakom mänskligt beteende. Om vi är så rationella, kunskapssökande och objektiva som vi tror – varför beter vi oss då så omänskligt korkat?

Exempel på avsnittsämnen är optimister vs pessimister, vetenskapen om humor, konspirationsteorier och tristessens psykologi.

Senaste avsnittet: ”Karma is a glitch (just world fallacy)”. Att en persons handlingar får moraliskt passande konsekvenser är ett tankefel som kallas ”just world fallacy” eller mer vardagligt karma. Detta tankefel kan vara ondsint eftersom vi i och med det tror att människor som drabbas av olycka har gjort sig förtjänta av det, samtidigt som det får oss att själva agera på ett schysstare sätt.

Framgångspodden – Alexander Pärleros

Nordens största intervjupodd med omåttligt populära programledaren Alexander Pärleros – och över 2,5 miljoner lyssningar per månad. Träffar framgångsrika personer inom olika branscher för att höra om deras resa till där de är i dag.

Exempel på personer som intervjuats i podden är Rickard Söderberg, Magdalena Forsberg, Sanna Bråding och Micael Dahlen.

Senaste avsnittet: Influencern och tv-profilen Penny Parnevik om en vardag som vändes upp och ner när hon förra året blev mamma, om relationen med 17 år äldre Douglas och utmaningarna detta medfört, och hur hennes systers plötsliga cancerbesked påverkat henne.

Engagemangspodden

I podden träffar du personer som får tala ut om hur de ser på engagemang och hur det kan skapas, både i arbets- och i privatlivet. Engagerade (!) poddvärden Beata Wickbom besitter superkraften att krama ur det allra bästa ur deltagarna.

Exempel på avsnitt är ”Susanne Holmström: Vision och värderingar som ledstjärnor för engagemang”, ”Maxa effekten av din medarbetarkommunikation i kristider” och ”Tomas Gustavsson: Förutsättningar för engagemang genom ett agilt arbetssätt.”

Senaste avsnittet: ”Fredrik Lindblad: Hur jobbar världens bästa bolag med engagemang och ledarskap?” Fredrik Lindblad, Front Office Transformation & New Business på PwC Sverige, om vad de bästa företagen och organisationerna i världen gör för att driva digital transformation, lärande och engagemang.

Utgivare: Hej Engagemang

Snacka snyggt

Om konsten att övertyga och göra bestående intryck med poddvärden och retorikexperten Elaine Eksvärd. Vardagsämnen blandas med arbetslivsrelaterade sådana, som exempelvis , ”Saker du vill kunna INNAN löneförhandlingen”, ”Så hanterar du silent treatment” och ”Så landar du ditt drömjobb”.

Senaste avsnittet: ”Så får du folk att tycka som du!” om att lyckas övertyga någon att vilja det man själv vill.

Utgivare: Snacka snyggt

Squiggly careers

Squiggly Careers är podden som täcker allt om din karriär och jobbet: från att hantera stress och överkomma självförtroendekriser till mikro-aggressioner och hur du belyser dina styrkor. Poddvärdarna Sarah Ellis och Helen Tupper pratar med sig själva eller gäster som exempelvis Bruce Daisley, författaren till boken The Joy of Work”.

Exempel på avsnitt är ”Comfort vs courage zones and why they both matter”, ”Women who are changing the world” och ”The human skills we need in an unpredictable world”. Även många teman om kvinnligt entreprenörskap och hur man skapar en jämställd arbetsplats.

Senaste avsnittet: ”How to be creative at work”, där Helen och Sarah pratar med poddkollegorna på Creative Rebels Podcast om smarta tips för kreativitet på jobbet, hur man utvecklar sitt företag och varför löften alltid kräver handling.

Utgivare: Amazing If

Företagarpodden

Med Günther Mårder, vd på Företagarna, och gäster. Podcasten blandar frågor från lyssnare med tips och life-hacks för dig som företagare.

Exempel på avsnitt är ”Krispaket och sjuklön – vad gäller?”, ”Framtidens affärsmöjligheter i din bransch” och ”Att lyckas i förändring.”

Senaste avsnittet: ”Svaren på de viktigaste frågorna om krisen”. Günther Mårder och juristen Karin Berggren om krispaket, anställningar, hyror och semester för dig som är företagare. Hur fungerar de nya reglerna om korttidsarbete? Hur tar man del av de nedsatta arbetsgivaravgifterna? Och hur är hyresrabatten tänkt att fungera?

Utgivare: Företagarna

HBR Ideacast

Veckopodd från amerikanska Harvard Business Review för dig som vill hänga med i den internationella debatten kring business, ledarskap och arbetsliv. Poddvärdar är HBR-journalisterna Alison Beard och Curt Nickisch.

Exempel på avsnitt är ”Digital transformation, one discovery at a time”, ”Another workplace crisis: Loneliness”, ”Working parents, let go of the idea of balance” och ”Managing crises in the short and long term”.

Senaste avsnittet: ”How Marketers Can Drive Social Change and Profits”. Myriam Sidibe om hur företag kan hitta autentiska budskap under corona-pandemin och den ekonomiska krisen.

Utgivare: Harvard Business Review

Chef dilemma – Cissi Elwin

Chefs egen podcast, där programledare Cissi Elwin får Sveriges toppchefer att dela med sig av öppna och ärliga berättelser från sin egen verklighet. I varje avsnitt löser de dessutom tuffa dilemman, insamlade från chefer i hela landet.

Exempel på gäster är till exempel Anders Thornberg, hotellmagnaten Petter Stordalen, Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén, Centerpartiets Annie Lööf, entreprenören Linda Waxin, Microsofts vd Hélène Barnekow, förbundskapten för herrlandslaget i fotboll Janne Andersson, Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå med flera.

Nya avsnitt kommer efter sommaren!

Utgivare: Chef. Podden sponsras av Skandia.

Vill du lyssna på ännu fler ledarskapspoddar? Här är några bubblare som inte fick plats på listan: Mellanchefer emellan, Mäktiga kvinnor, Chefsrådgivarna, Ledarskap med Magnus och Kim, Sårbar & superstark, Tidspodden, Under femton, HR-chefen, Allt du behöver veta om ny teknik, HR Talks och Beslutspodden.

