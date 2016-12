Finn fem lönsamhetsfel

Glada miner och god stämning – men det här samkörda jobbgänget kan också innebära en affärsrisk.

En arbetsplats där de flesta är lika varandra riskerar att halka efter. Olikheter är lönsamt.

Här är fem fällor för företag som inte breddar sig.

Visst ser de ut att ha trevligt, det här gänget med kollegor. Alla i samma ålder, från samma land, med liknande bakgrund och intressen. De har lätt att förstå varandra och att ta beslut och de har alltid lika trevligt på en återkommande after work den sista torsdagen varje månad.

Nämnde vi att de också är en potentiell affärsrisk? Ja i alla fall om andra avdelningar på företaget där de jobbar är sammansatta på liknande sätt.

I det internationella konsultbolaget McKinseys rapport Why diversity matters står det klart att företag har massor att vinna på att öka mångfalden. Här visade det sig att företag med stor andel medarbetare med olika kulturell bakgrund var mer lönsamma än medianbolagen i samma bransch i 35 procent av fallen. Likaså visade sig företag med jämn könsfördelning vara lönsamma 15 procent oftare. Rapporten genomfördes på 366 bolag i Kanada, Latinamerika, Storbritannien och USA, men hos rekryteringsbolaget Amendo känns mönstret igen också här i Sverige.

”Att bred mångfald har många fördelar vet vi i dag. Det handlar både om kulturell mångfald och variationen av till exempel ålder, kön och erfarenhet. För att förstå sina kunder behövs medarbetare med alla möjliga synsätt och perspektiv. Först när vi har uppnått det har vi maximerat förutsättningarna för lönsamhet”, säger rekryteringschef Helene Leitner Larsson på Amendo.

Det finns en viktig startpunkt för de företag som vill kunna attrahera talanger och kompetens från en bredare bas i framtiden och skapa en arbetsplats där alla trivs.

”Det krävs ett starkt och tydligt statement från ägare eller vd. Det är viktigt att sätta ner foten och se till att alla ges möjlighet att trivas på jobbet. Ledningen behöver kommunicera tydligt att det här är en jämställd arbetsplats där personer med olika bakgrund jobbar. Och att det ska vara så. Dessutom ser man till att ha utbildningar, konferenser och processer som stöttar det idealet”, säger Laurence Romani som forskar på Handelshögskolan i Stockholm om ledarskap för kulturell mångfald.

5 risker för företag som inte satsar på mångfald

1. Begränsat utbud vid rekrytering

Se till att få tillgång till 100 procent av den kompetens som finns.

Lösning: Bli medveten om att det nästan alltid finns ett ”filter” i er rekrytering. Fokusera inte på tidigare titlar och meriter i ett cv utan kartlägg faktisk kompetens och framtida utvecklingsmöjligheter. Ny forskning visar att en mer vetenskaplig och mekanisk rekrytering ihop med begåvningstester kan bredda urvalet och ge bättre resultat. Titta till exempel på den här avhandlingen av Sofia Sjöberg, filosofie doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

2. Klent nätverk

Begränsade nätverk hämmar innovation, rekrytering, nya affärskontakter, informationsinhämtning och utvecklingsmöjligheter.

Lösning: Starta ett medvetet mål- och strategiarbete kring hur ni vidgar ert nätverk. Kanske behövs hjälp utifrån, till exempel vid rekrytering.

”Ställ krav på rekryterare att de verkligen levererar ett brett urval”, säger Laurence Romani.

3. Felaktiga beslut upptäcks inte i tid

Det finns risker för felbeslut i en grupp som är samstämmig och strävar efter att nå enighet. Ett psykologiskt fenomen kan uppstå.

Lösning: ”Om alla på en arbetsplats har liknande bakgrund finns risken för det som kallas ”groupthink”. Man tror att man alltid har rätt, ingen i gruppen ifrågasätter, man ökar risken för misstag och märker inte när man är inne på fel spår”, förklarar Laurence Romani begreppet, som myntats av den amerikanske psykologen Irving Janis.

4. Tråkigt på jobbet

Lågt i tak och en jargong som stänger ute vissa? Företagets kultur och värderingar är en viktig byggsten i employer branding.

Lösning: Bli en attraktiv arbetsplats för fler.

”Skaffa en inkluderande kultur där folk får vara sig själva. Se kompetens hos alla. Skapa en miljö där du kan uttrycka vem du är”, säger Laurence Romani.

Bli medvetna om vilken typ av norm ni har. Kanske behöver den förändras? Addera nya sätt att umgås – ta en lunchpromenad, träna ihop.

”Mångfald betyder inte att man inte får göra som tidigare utan att man får göra både och.”

5. Halvhjärtad mångfald

En halvhjärtad mångfaldssatsning kan vara nästan lika illa som ingen alls. Den tar tid och resurser i anspråk och skapar falska förhoppningar.

Lösning: Ta mångfaldssatsningen hela vägen in i mål.

”Ge de personer som tas in samma möjligheter som alla andra anställda i företaget har. Se till att alla får ta plats i möten, gå vidareutbildningar, komma ifråga för en tillsvidareanställning och befordran”, säger Laurence Romani.

Att ta in personer som praktikanter eller i arbetsmarknadsåtgärder utan att uppriktigt mena att det ska bli något permanent blir en återvändsgränd.

”Det är svårt komma in i ett företag där ingen satsar på dig, du kommer inte in i nätverken, du utvecklas inte. Andra på arbetsplatsen vet att efter praktiken så försvinner du och de investerar därför inget i relationen”, säger Laurence Romani.

Text: Malin Kaldo