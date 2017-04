Växla upp din pension

Vakna upp ur pensionsförlamningen. Löneväxling är ett sätt för chefer att ge pensionen en skjuts.

”Över tid kan detta vara det bästa egna pensionssparandet”, menar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Men passar det för dig?

Den allmänna pensionen beräknas ge ungefär 50 procent av den tidigare inkomsten. I framtiden är det alltså tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande som avgör hur gott du kommer att leva som pensionär.

Det här borde få upp oss på tå, men icke. Svenskar i stort tycks uppgivna inför tankar på pensionen, något som knappast blivit bättre av den senaste tidens PPM-skandaler. Nu visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia att varannan svensk har ganska eller mycket lågt förtroende för pensionssystemet som helhet.

Motivationen att ta en titt i det orange kuvertet – och att göra något åt det man ser där – saknas för många.

”Den stora utmaningen är att pensionen för de flesta är något som ligger långt framme i tiden. Den mänskliga hjärnan är kortsiktig och vill helst ha belöningen omedelbart men med pensionssparande så kommer belöningen långt senare”, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Pension är inte heller högst på agendan för chefer. I en tidigare Novusundersökning, gjord på uppdrag av Chef, visade det sig att bara 15 procent av cheferna har en konkret plan för när och hur de tänker ta ut sin pension. Till och med bland 60-­plussarna saknade fyra av tio en plan.

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Mattias Munter uppmanar chefer att börja fundera över den egna pensionen.

”Det blir allt viktigare för var och en att se över sitt långsiktiga sparande. Inte minst för den som är höginkomsttagare där det egna ansvaret för pensionen i regel är större”, säger Mattias Munter.

En pensionsplan handlar inte bara om kronor och ören. Tänk bredare och ur ett livsstilsperspektiv. Vad tror du kommer fungera bäst för just dig?

”Det är viktigt att fundera igenom hur du ser på din framtid som pensionär. Du kanske inte vill gå i pension på heltid från en dag till en annan eller så kanske du vill karriärväxla? Sätt dig in i hur just din situation ser ut och vilka möjligheter du har. Om du utöver tjänstepensionen sparar på egen hand, så skapar du ett större utrymme att agera”, menar han.

Tjänstepension viktigaste förmånen

En förmån som svenskar värdesätter särskilt mycket, är att få pengar till vår framtida pension via jobbet. En Sifoundersökning gjord på uppdrag av organisationerna bakom Tjänstepensionens dag, bekräftar att det är den viktigaste löneförmånen. Till och med yngre personer (15-29 år) värdesätter tjänstepension högre än friskvårdsbidraget.

Många drog i bromsen för sitt privata pensionssparande när avdragsreglerna ändrades vid förra årsskiftet. Investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fonder och vanliga sparkonton har seglat upp som möjliga ersättare.

För den som tjänar lite mer finns det ett annat knep som ger en extra skjuts i det långsiktiga sparandet.

”En växling av lön mot extra tjänstepension kan vara ett bra alternativ för den som tjänar en bit över 40 000 kronor per månad. Det är ett bra sätt att förstärka din framtida pension samtidigt som du med hjälp av försäkringar kopplade till ditt sparande även kan öka tryggheten här och nu för dig och din familj vid långvarig sjukdom eller dödsfall”, säger Mattias Munter.

Löneväxlingen lämpar sig alltså bäst för den som har högre lön, det vill säga ofta chefer.

”Den innebär att du avstår en del av din bruttolön, som arbetsgivaren istället betalar in till en pensionsförsäkring. Arbetsgivaravgiften för pensionsavsättningar är cirka sju procentenheter lägre än för lön, vilket ger möjlighet för arbetsgivaren att sätta in även de extra procenten till den anställdas framtida pension.”

På varje 1000-lapp kan det alltså bli omkring 1070 kronor som sätts av.

”Löneväxling är en win-win-situation där den anställde får högre pension samtidigt som arbetsgivaren får chansen att erbjuda en bra förmån, utan att det kostar något extra. För den som löneväxlar över tid kan detta vara det bästa egna pensionssparandet”, säger Mattias Munter.

Löneväxling – då tjänar du på det

För att tjäna på att löneväxla behöver du ha en bruttolön på minst 41 400 kronor i månaden – efter löneväxlingen. Gränsen för att få maximal avsättning till den allmänna pensionen går nämligen strax under 41 400 kronor och inkomsttaket för att få maximal föräldrapenning och sjukpenning vid 38 000 kronor.

”Den som tjänar 46 400 kronor i månaden innan skatt bör alltså inte växla mer än 5 000 kronor i månaden, för att få ut så mycket allmän pension som möjligt och utan att minska sin möjliga sjuk-eller föräldrapenning”, säger Mattias Munter.

Skattemässigt kan det vara en fördel att löneväxla. Den skatt som skulle ha dragits på lönen investeras i framtida pension, i motsats till ett privat sparande utan avdragsrätt där man placerar redan skattade pengar. Resultatet av löneväxlingen inkomstbeskattas först när pensionen betalas ut.

Den årliga schablonskatt som tas ut på den här typen av sparande är dessutom väsentligt lägre än för till exempel investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Fördelarna med löneväxling gäller endast så länge man håller sig inom ett totalt pensionssparande max 35 procent av lönen. Den som skulle bli långvarigt sjuk eller få minskad inkomst på andra sätt kan alltid avbryta löneväxlingen.

Som arbetsgivare är det viktigt att avtala med den anställde om löneväxlingen. Om den anställde redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar.