Enkla knepen som boostar kontorshälsan

Chefer som vill sänka sjukskrivningstalen har en mäktig fiende, som dessutom ofta är både bekväm och ergonomisk: kontorsstolen. Vid sidan av tv-soffan bidrar den i stor utsträckning till vårt stillasittande.

”Snittiden för vuxna svenskar är ca 9-10 timmar stillasittande per dag. Då tappar vi alla fantastiska hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Det påverkar allt från blodfetter, blodsocker och blodtryck till vårt humör och hur pigga och stressade vi är. Sitter vi så mycket som vi gör i dag ökar risken att dö i förtid”, säger livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius.

Sitter du still vid ditt skrivbord åtta timmar om dagen så vägs det inte upp av ett gympass på lunchen eller löppass efter jobbet.

”Svenskar tränar mest i världen, men vi sitter också stilla mest av alla.”

Vi är också mycket flitiga skärmanvändare. Svenskar jobbar bakom skärmen, roar sig bakom skärmen, kommunicerar bakom skärmen.

”Vi har byggt bort rörelsen. Fysisk aktivitet påverkar varenda cell i hela kroppen och det behövs för att den ska fungera normalt”, säger Mai-Lis Hellenius.

”Uppemot 90 procent av alla hjärtinfarkter går att förebygga och kanske 30 procent av cancerfallen. Alla vill ju vara friska så länge som möjligt men även sett ut samhällets synvinkel så skulle vi vinna väldigt mycket på att satsa förebyggande.”