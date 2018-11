Jag har problem med mitt konto på Chef.se

Börja med att läsa vanliga frågor och svar:

Hur får jag tillgång till mitt digitala innehåll?

Tecknar du din prenumeration via Chef.se får du automatisk tillgång till Chef Premium och/eller Chefboken. Du kommer åt Chef Premium/Chefboken direkt via:

1) Bekräftelsemailet till din epostadress du angav.

2) Direkt på tacksidan i samband med köpet.

Har du tecknat en prenumeration på annat sätt än via chef.se (t.ex. via en telemarketing-försäljare eller kundtjänst) loggar du in via bekräftelsemailet och får då automatiskt tillgång till Chef Premium/Chefboken. Har du inget konto sedan tidigare så skapar du det enkelt i samband med din inloggning till Chef Premium/Chefboken.

Jag har inte fått något bekräftelsemail?

Börja med att kika i skräpposten. Avsändaradressen för mailet är kundtjanst@chef.se.

Hittar du inte mailet kan du logga in och aktivera din prenumeration direkt på chef.se . Då loggar du in via ”Logga in/Skapa konto” på chef.se (länk i huvudmenyn till höger) och här måste du själv aktivera din prenumeration. Du loggar först in/skapar konto och sedan anger du ditt prenumerationsnummer under mina sidor och fliken ”Mina prenumerationer”. Denna aktivering behöver du bara göra en gång.

Jag har glömt mitt lösenord?

Återställ det enkelt på inloggningssidan.

Jag behöver byta e-postadress.

Fyll i formuläret på sidan Jag behöver ändra mina adressuppgifter.

Hur gör jag om jag är medlem i Ledarna?

Du som är medlem i Ledarna får tidningen Chef i ditt medlemskap och då även tillgång till Chef Premium. För att få tillgång till Chef Premium behöver du följa stegen ovan, och dessutom ange ditt medlemsnummer. Detta gör du på denna sida: Aktivera Chef Premium via medlemskap i Ledarna. Har du glömt ditt medlemsnummer? Logga in här för att se ditt medlemsnummer på Ledarna. Ledarnas medlemmar får hjälp direkt av Ledarnas kundservice på 0200-87 11 11. Deras öppettider är måndag-torsdag klockan 8–17, fredag klockan 8–16.

Jag har nog hamnat på fel sida?

Besök översiktssidan för Chefs kundtjänst för att få svar på andra frågor.

Har du fortfarande problem? Kontakta kundtjänst genom att fylla i formuläret nedan, så återkopplar vi till dig: