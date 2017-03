”Vd-jobb, studier och familj – så hittar jag balansen”

Hej då golfen. Välkommen tidiga arbetsmorgnar. Örjan Olsson är vd:n och trebarnspappan som också halvtidspluggar. Han får ihop livspusslet genom strikt planering – och genom att putta ut favorithobbyn från schemat.

Klockan sju på morgonen brukar Örjan Olsson sätta sig tillrätta på vd-stolen på Universal Sony Picture Home Entertainment i den legendariska gamla Filmstaden i Råsunda i Solna. Tidiga morgnar är han ensam på kontoret och hinner få mycket gjort innan lokalerna fylls av drygt 20 anställda.

”Klockan nio är det full fart här. Klockan tio vaknar London, som jag jobbar mycket med, och då blir det många samtal och möten. Framåt fem går folk hem och jag brukar sitta kvar till halv sex för att få ihop dagen. Kvart i sju är jag hemma och umgås med familjen till klockan nio. Då brukar jag plugga en stund”, berättar Örjan Olsson.

Så ser en vanlig dag ut. De mindre vanliga dagarna är förlagda till Stockholms universitet där Örjan Olsson går en Executive MBA-utbildning (60 poäng) på halvfart. Varannan vecka gäller skolbänken mellan klockan ett och nio på torsdagar, och mellan klockan nio och fem på fredagar. Varannan måndag är det kvällslektioner online. Utöver det krävs naturligtvis en hel del studier på egen hand.

Att få ihop chefsjobb, halvtidsstudier och familj med tre barn som är 3, 10 och 12 år gamla, kräver en del. Men det går, försäkrar Örjan Olsson. God planering och hård prioritering gäller.

”Många säger att de har ont om tid, men man kan jämföra med kreditkortsräkningen. När man tittar på räkningen, och ser vad man har köpt, kan man fråga sig: Hur mycket av det här behöver jag egentligen? Det är detsamma med tid. När man börjar titta på vad man gör kan man fråga sig: Hur mycket av det här måste jag egentligen göra? Men man gör det – och får minus på kontot”.

Med det synsättet går det lättare att kapa bort icke nödvändiga sysselsättningar och skapa utrymme för nödvändiga – precis som när man gör en budget.

”Jag ville ha en utbildning för att kunna ta nästa steg”, förklarar vd Örjan Olsson. Foto: Martina Huber Örjans tips –så får du ihop livet  Gå inte utbildningen förrän du känner dig trygg i din roll på jobbet, kan processerna och har referenserna. Då ger studierna mer och du slipper stressen av att klara två nya saker samtidigt. Jag brukar säga att man kan ett jobb efter två år.

 Räkna med längre arbetsdagar under de här två åren.

 Sätt dig in i programmet och schemat. Gör sedan ett schema för hela veckan, både för jobbet och fritiden.

 Prioritera! Välj bort! Det är naivt att tro att det går att halvtidsplugga och göra allt som du gjort tidigare också. Inse att något måste bort för att få tid till utbildningen. Ställ saker mot varandra och värdera! Vad är viktigast?

 Prata ihop er hemma. Det funkar inte utan stöd hemifrån. Fråga: Vad är viktigast för mig, för dig, för oss? Behåll bara det viktigaste och välj bort resten.

 Sätt din ambitionsnivå utifrån förutsättningarna. För mig är det viktiga att växa och att få verktyg – inte att få högsta betyg på varje tenta. Eftersom jag bestämt min ambitionsnivå blir jag heller inte stressad av att ”bara” få godkänt.

”På jobbet är jag tydlig med att jag behöver vara färdig med allt innan jag går till skolan på torsdag lunch. Då måste arbetsveckan vara klar – jag kan inte ta med jobbet till skolan. För att fixa det planerar jag noggrant och jobbar efter de förutsättningar som finns, men visst får man räkna med längre arbetsdagar. Det är naivt att tro något annat”, säger Örjan Olsson.

Strikt planering gäller i privatlivet också.

”Utan en förstående familj skulle det aldrig gå. Vi pratade igenom vad de här två åren skulle innebära för oss. Vi såg det som en investering i familjen och tog beslutet att satsa. Och jag insåg att något måste bort ur livet för att få in studierna. Man måste skala av för att få plats med något nytt.”

Golfspelandet är därför i princip lagt på is, liksom engagemangen i barnens idrottslag. Det sociala livet får gå på sparlåga just nu. Grabbhelgerna är helt klart färre än tidigare.

”För att få det att funka hemma har vi gjort ett schema. Jag tränar en kväll i veckan, det ville jag inte välja bort. En kväll i veckan är min frus, då är hon borta för att kunna göra det hon vill. I övrigt är det familjen samt volontärarbete som gäller när det inte är skola eller jobb.”

Att det går att knyta Executive MBA-utbildningen direkt till jobbet innebär också smart tidsanvändning.

”Casen vi jobbar med är praktiskt tillämpbara och går att relatera till jobbet. Jag kunde till exempel gå igenom vår organisation, och har gjort det med de nya verktyg som kursen har gett mig. Det arbetet gick ju rakt in i vår verksamhet.”

Örjan Olssons beslut att börja studera växte i samma takt som känslan av att närma sig ett glastak. Efter många år inom detaljhandel och underhållningsbranschen, och utan akademisk utbildning på cv:t, ökade suget efter nya perspektiv.

”Efter två år som vd kändes jobbet stabilt. Jag ville ha en utbildning för att kunna ta nästa steg. Jag jämförde utbildningar och hittade ingen som hade samma tyngd som den här. Tröskeln till att börja studera kändes låg, eftersom man kan ta lärdomarna rakt in i verksamheten. Att jag sedan studerar med 30 supersmarta personer gjorde att det blev givande på en gång.”

Text: Annika Hällqvist