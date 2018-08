SOS Alarm flyttade rekryteringen – från Stockholm ut till landet

Utspridda på 14 SOS-centraler runt om i landet sitter SOS Alarms operatörer och hanterar samtal som kommer till nödnumret 112, men de utför också andra tjänster som en del i företagets kommersiella erbjudande. Varje vår och höst görs större volymrekryteringar av framför allt operatörer, men också av sjuksköterskor som kan bistå med medicinsk expertis när det behövs under samtalen.

Claes Johansson är gruppchef i Norrköping:

”Vi tar gärna in personer som tidigare jobbat i kundsupport hos företag. De är vana vid att prata i telefon samtidigt som de skriver i en dator, och det har visat sig enklare att ge dem den vårdkompetens de behöver än att de medicinskt kunniga dator- och telefonvana”, säger han.

Rekryteringsarbetet leddes tidigare från HR-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm. De skötte annonsering, gjorde urvalstester, tog referenser, genomförde intervjuer och först på slutet fick gruppcheferna ute i landet träffa kandidaterna.

”Men när cheferna kom in så sent i processen var det svårt för dem att ha synpunkter på frågor som handlar om personaldynamik. Vi såg att det blev en del felrekryteringar, med medarbetare som gick in med fel förväntningar, där det inte fungerade med de scheman som fanns på orten och så vidare. Vi tittade mycket på de formella kraven men kunde missa de personliga egenskaperna”, säger Madeleine Siggelow.