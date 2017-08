Prenumerations- och användarvillkor

Köp- och leveransvillkor Chef

Bakgrund

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av varor och tjänster på Chef Stockholm AB:s (”Chef”) webbplats http://chef.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning av varor eller tjänster godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet uppkommer i samband med att din beställning accepteras.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, inklusive moms. Vid beställning av varor tillkommer fraktavgift enligt postens taxa.

Du måste vara över 18 år för att få göra en kortbetalning på Webbplatsen.

Betalningslösning

Vid kortbetalning samarbetar Chef med DIBS Payment Services, som är en av Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). DIBS säkerhet granskas årligen av såväl VISA och MasterCard.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då vår kundtjänst.

Orderbekräftelse

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Leveranstiden för varor är vanligtvis [2-10] arbetsdagar från beställningsdagen. (Längre leveranstid kan förekomma under semesterperioder) Se även information för den enskilda varan. Vid eventuell leveransförsening meddelas du om detta via e-post. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella prisfel.

Ångerrätt och återbetalning

Om du är konsument har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med den dagen du har mottagit din vara. Vid beställning av varor gäller ångerrätten gäller bara då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. Vid beställning av en tjänst börjar ångerfristen att löpa den dag då beställningen genomförs. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända varan till oss.

Observera att ångerrätten inte gäller beställningar av lösnummer av en tidning eller en tidskrift. Vidare gäller inte ångerrätten för beställningar av tjänster som ska utföras på en bestämd dag eller under en bestämd tid. Ångerrätten gäller inte heller avseende en tjänst som, med konsumentens uttryckliga samtycke, har påbörjats under ångerfristen och där konsumenten samtyckt till att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, exempelvis utbildning som påbörjas och fullgörs under ångerfristen. Slutligen gäller ångerrätten inte digitalt innehåll som levereras på ett annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis vid köp av webbaserade tjänster där materialet tillhandahålls direkt via webben, om innehållet med konsumentens samtycke levereras under ångerfristen och konsumenten avstår från ångerrätten.