Politikerkaos, kostnadsbesparingar, robot-vd:ar, Spotify-serie, skivbolagsbossar, klimakteriet och metaverse-hån

Det svänger om politiken

En sparad krona är inte en tjänad krona

Här kommer robot-vd:n

Snaskigt om Spotify

”The Playbook” berättar också skivbolagsbossen Per Sundins historia. Som vd på Sony och sedermera Universal var Sundin avgörande för Spotifys uppgörelse med skivbolagen, en deal som starkt bidrog till att rädda musikbranschen från undergång under de tuffa åren på nollnolltalet. När jag besökte branscheventet Tidskriftsdagen i onsdags stod Sundin på scen, nu som vd för Pop House, bolaget han driver tillsammans med Björn Ulvaeus. Sundin berättade bland annat om hur han, under de värsta The Pirate Bay-åren, tvingades säga upp 40 personer på två dagar. Nu leker livet: Sundin har nyligen köpt upp Aviciis låtkatalog och redan sålt 700 000 biljetter till hologram-baserade Abba-föreställningen i London (men han behöver sälja 3 miljoner biljetter för att gå plus minus noll). Får erkänna att jag blev en aning ”star struck” av framträdandet.