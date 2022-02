Ny rapport: Så har medarbetarnas lojalitet utvecklats under pandemin

Coronakrisens framfart under 2020 ledde till en osäker och instabil arbetsmarknad. Enligt datan från början av 2021 var det ett fortsatt stabilt eNPS-värde men när underlag för hela året sammanställdes visade det sig att medarbetarnas lojalitet mot arbetsplatsen började minska i slutet av 2021. Något som visar på hur pandemin kan ha påverkat medarbetarnas lojalitet. Minskning infaller samtidigt som diskussioner om uppsägningar pågick under slutet av 2021 och har följt med in i 2022, där det framkommer att ett stort antal arbetstagare världen över överväger att byta arbetsgivare.

Men pandemin kan också ha genererat en del positivt. Lena Bjurner på Sveriges HR Förening tror att de utmaningar som funnits mynnat ut i en ökning av eNPS det senaste året.

”Kriser främjar en kultur av innovation, testande och lärande vilket gör att medarbetares idéer tas om hand i högre utsträckning. I en kris vågar vi testa idéer och rädslan för att göra fel blir ofta mindre eftersom organisationen måste hitta nya vägar snabbt. Att arbeta tillsammans på detta sätt ökar ofta samarbetet framgångsrikt över hela företaget.”

Bjurner tror att en stärkande faktor för lojaliteten varit att relationerna inom arbetslivet utvecklats från att vara professionella till att bli mer personliga.

”En annan aspekt av ledarskap som utvecklats under corona-krisen är att ledare blivit mer sårbara och leder med mer empati. Dialogen mellan ledare och medarbetare har ofta fördjupats och fokuserar inte bara på arbetsfrågor utan också kring personliga ämnen som hur vi mår och hur våra nära och kära har det. De flesta ökar kommunikationen under krisen. På så sätt stärks relationen mellan ledare och medarbetare liksom lojaliteten mot organisationen. Detta tillsammans med alla de lärdomar och utvecklingen som vi naturligt fått uppleva har lett till ett högre engagemang.”

Pandemin väntas fortsatt spela en roll framöver menar Netigate i sin rapport. När allt fler människor börjat återgå till arbetsplatsen igen, väntar nu många medarbetare spänt på att se hur deras arbetsplats kommer att hantera frågan om distansarbete. För de människor som har uppskattat det nya arbetssättet kommer det sannolikt vara avgörande att ha en arbetsgivare som erbjuder distansarbete vid val av arbetsplats

En studie om hemarbete som Netigate gjorde under 2021 visade att inställningen till distansarbete var positiv: 70 procent av de tillfrågade uppgav att de tyckte om att arbeta på distans. På frågan om vilken balans mellan kontorsbaserat och distansarbete som skulle vara ideal, så svarade 73 procent att de skulle fördra en kombination av båda.

Sådant som enligt undersökningen spelar roll medarbetarlojaliteten är:

Kvaliteten på ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagets vision och mål spelar roll för medarbetarbetarlojaliteten.

Medarbetarna vill också känna att deras tankar och idéer kring hur man kan förbättra organisationen välkomnas och värderas av arbetsgivaren.

Den direkta chefen verkar också ha en betydande inverkan på lojaliteten. Chefer som är bra förebilder och som motiverar andra påverkar det slutliga eNPS resultatet positivt.

Företag som regelbundet mäter medarbetarlojalitet tenderar att ha ett högre eNPS än företag som inte gör det. Medarbetarundersökningar är av betydelse för kommunikationen med de anställda och ett sätt att öka medarbetarlojaliteten

Det som betonas som viktigt när man genomför medarbetarundersökningar är att man analyserar resultatet och använder insikterna för att genomföra förbättringar. Om ett företag inte agerar på feedback kan det skapa frustration bland de anställda, vilket kommer att resultera i lägre lojalitet.

Om undersökningen Måttet eNPS baseras på Net Promoter Score (NPS) och utvecklades av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix, för att mäta kundlojalitet. Liksom NPS gör eNPS det möjligt för arbetsgivare att använda ett enkelt mått för att mäta medarbetarnas lojalitet över tid Netigates resultat baseras på data från 274 olika företag och över 200 000 svar. Företagen som deltagit är inom en rad olika branscher så som myndigheter och offentlig sektor, hälsa och sjukvård, hushållstjänster och personprodukter, material, media, medlemsorganisationer och välgörenhet. Samtliga har mätt eNPS under 2019, 2020 och 2021. Dessa företag återfinns i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Österrike och Schweiz. Employee Net Promoter Score mäts på företagsnivå och inte på individnivå. Alltså räknas bara ett eNPS resultat per år för varje företag. Om företag X mätt eNPS åtta gånger under 2019, 2020 och 2021 beräknas ett genomsnitt av dessa mätningar per år.