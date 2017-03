Nu intar Burning Man Stockholm – här är höjdpunkterna

Burning Man-festivalen i Nevada-öknen har blivit ett globalt fenomen. Nu är det dags för Burning Man Week Stockholm, med en lång rad seminarier och workshops om ledarskap i en ny värld.

Fenomenet “Burning Man” har tagit världen med storm. Det som framförallt är en festival i Black Rock-öknen i Nevada, USA – ett gigantiskt experiment med 70 000 deltagare, byggt på deltagar- och medskaparkultur och styrt av 10 tydliga principer om bland annat “radikalt inkluderande” och samhälleigt ansvarstagande – har spridit sig till hela världen, i form av ett antal olika regionala “burns”.

Med start 1 mars och sju dagar framåt är det dags för Burning Man Week Stockholm. Alla är välkomna att delta och styra upp egna evenemang inom ramen för Burning Mans principer – på programmet hittar man allt från aktiviteter som spökboll till föreläsningar på Handelshögskolan om “self-organized leadership”.

“Den gemensamma nämnaren är medskapande, att träffas och göra något tillsammans. Formatet är ganska banalt nästan, det går ut på att folk förklarar vad de behöver hjälp med och hur de kan hjälpa andra”, säger Navid Modiri, en av arrangörerna, i en intervju med Café.

För den ledarskapsintresserade kan det vara värt att det under helgen helgen 3-5 mars arrangeras ett separat, stängt ledarskapsseminarium under namnet Burning Man European Ledership Summit. På lördag sammanfattas diskussionerna via ett showcase och paneldiskussioner under ledning av bland andra Alexander Bard. Detta evenemang är öppet för allmänheten.

3 höjdpunkter under Burning Man Week Stockholm:

1. Saturday Showcase Burning Man European Leadership Summit

Gratis (och redan fullsatt, finns väntelista) seminarium på lördag med paneldiskussioner med bland andra Alexander Bard, som är en ivrig förespråkare för Burning Man-filosofin.

2. Self-Organized Leadership – Learnings from Burning Man community

Workshop på Handelshögskolan om vad Burning Man kan lära oss om den nya tidens arbetsliv och arbetsplatser. Diskussion om organisationsfilosofin “teal”.

3. “Näringslivsupproret”

Seminarium med inbjudna myndigheter, organisationer och initiativ för att diskutera integration av nyanlända.