Driven webbanalytiker sökes till Chef

Chefboken

Få mer energi, öka din prestation och bli en bättre ledare med hjälp av det senaste inom hjärnforskningen. Friederike Fabritius och Hans W Hagemann samlat praktiska och konkreta tips i boken The Leading Brain – neuroscience hacks to work smarter, better, happier. I senaste Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson de bästa tipsen.