Ditt chefsår 2023, de hetaste trenderna och framtidsspaningarna, despotens död – och chefens goda nattsömn

Så blir ditt chefsår 2023

2) Håglöst stirra in i skärmen med tom blick – ett tecken så gott som något på att hjärnan faktiskt har varvat ned.

Hybridarbete, chattbottar, kulten runt Superchefen… Chefs reporter Fredrik Kullberg har blickat in i kristallkulan för att ge dig de 8 viktigaste framtidsspaningarna 2023 .

Despoten är död, länge leve demokratin

Trogna läsare av Chef Weekly känner igen 2022 års spaningar om den auktoritära ledaren: Fler efterfrågade hen, sades det. Fler ville vara hen, visade det sig. Men under höstvintern har vi ändå sett några glädjande signaler. Dagens Nyheter listar ljusglimtarna från USA, Iran och Ryssland som visar att den ömtåliga demokrati vi alla måste värna om kanske ändå är på tillbakagång. Hoppfull läsning på det nya året!

Friskt sovit, hälften vunnet

Röster om Chef Weekly

”Intressanta blänkare. Utifrån olika utgångspunkter. Väl avvägda och omväxlande. Keep up the good spirit!”