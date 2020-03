Distansjobba när alla är hemma – så lyckas du

Läs också: Pausgympan – viktigare än någonsin

Hur ska man få ihop den här nya vardagen rent praktiskt?

”Ha ett ’krismöte’ med hela familjen. Planera tillsammans för hur man ska hantera det nya läget med både jobb och skolarbete i hemmet. Lyssna på allas funderingar och eventuella oro. Gör gemensamt upp scheman och förhållningssätt men ha inte alltför höga krav. Ni kommer bli irriterade. När det händer: gå en snabb promenad runt kvarteret innan du fattar nya beslut eller skäller ut någon.”

Vad kan man göra för att inte tära på varandra där hemma?

”För många så funkar vardagen vanligtvis på grund av att alla inte är hemma samtidigt dygnets alla timmar. Någon har träning, någon är hos vänner, någon jobbar skift osv. Här krävs verkligen planering, vem gör vad, var någonstans gör man det, under hur lång tid. Det kan handla om att få loss egna stunder i vardagsrummet och att få slippa ansvaret en stund genom att dela upp alla uppgifter mellan dem som kan hjälpa till hemma.”

Hur tror du att coronakrisen påverkar våra relationer där hemma – babyboom om nio månader eller skilsmässor?

”Sannolikt både och. Det har kommit en rapport ifrån Kina nyligen där antalet skilsmässor peakar nu – efter en längre tid av kaos, påfrestningar, ökad oro – och många veckors karantän. Det är inte så konstigt egentligen.”

Planering och undantagstillstånd i all ära, men hur ska man stå ut?

”Ja, det är en viktig fråga. Man behöver fråga sig vad man mår bra av och vad man mår mindre bra av, och sedan kartlägga hur det ser ut just nu. Just nu minskar må bra-faktorer för många medan det vi mår sämre av ökar. Gör en lista som ger en överblick, det gör det lättare att se vad jag kan göra annorlunda. Om du i vanliga fall blir glad av att träna efter jobbet och fika med kollegerna kan du fundera på hur du kan göra det nu, t ex gå en promenad med någon (symtomfri) vän utomhus eller en digital kaffepaus.”

7 tips på hur du jobbar på distans – när barnen är hemma Skribenten Sara Sutton har i en artikel i Fast Company sammanfattat sina bästa tips för dig som plötsligt ska jobba hemma med barn. Klargör förväntningarna Berätta för din arbetsgivare och dina kollegor att du har barn hemma, så att de vet att du behöver sätta gränser för när du kan vara tillgänglig – och inte blir förvånade om det släntrar in ett barn under nästa videomöte… Digital barnvakt? Just nu bör inte mor- eller farföräldrar vara barnvakt till barnen rent fysiskt – men kan de umgås med barnen digitalt en stund? Det går ju att läsa sagor, spela spel och dansa ihop även i den virtuella världen. Planera aktiviteter som barnen kan göra själva Lista – i förväg – saker tillsammans med barnen som de kan göra utan att du behövs. Allt från att titta på film, lyssna på musik eller göra läxorna. Prioritera i ditt schema Se över vad som är absolut viktigast under dagen, och planera in så att du kan vara i fred och jobba så ostört som möjligt den tiden. Planera också med barnen och eventuell partner när ni ska umgås under dagen och när/om ni ska jobba i skift. Sätt gränser Ha ett familjemöte där du förklarar vad det innebär att du måste jobba fast du är hemma, och att de måste låta dig göra det utan att bli störd. Berätta såklart också att när du är färdig med jobbet kommer du att vara med dem precis som vanligt. Ge belöningar Om barnen lyckas ägna sig åt sig själva och göra vad ni planerat – tacka dem och låt dem göra något de gillar. Ta pauser Jobba i korta, fokuserade perioder och ta sedan en 10-minutersrast då du är med barnen. Då kan du hjälpa dem om de fastnat i läxor eller, som de föreslår i artikeln i Fast Company, kanske bara ha ett 10 minuter långt dansparty ihop.