Datapolicy för Chef.se

Varför behöver du godkänna Chefs villkor för att kunna skapa ett konto?

Chef Stockholm AB, 556729-1140, (”Chef”) samlar in uppgifter om samtliga besöker på chef.se (”webbplatsen”). Chef samlar även i vissa fall in personuppgifter för de som ger sitt aktiva samtycke till att skapa ett konto och loggar in inom ramen för webbplatsen.

Behandling av personuppgifter är reglerad av gällande dataskyddslagstiftning. Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter endast behandlas för vissa bestämda ändamål, och endast om den personuppgiftsansvarige (i detta fall Chef) har laglig grund för sin behandling. Som exempel på sådan grund är att den registrerade ger sitt samtycke till behandlingen eller att Chef kan hävda ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna.

Av dessa skäl behöver alla som vill aktivera ett konto på webbplatsen ge sitt samtycke till att Chef behandlar deras personuppgifter på så sätt som framgår av användarvillkoren, samt detta dokument. Det är viktigt att du noggrant läser igenom och förstår innebörden av Chefs användarvillkor och datapolicy innan du ger ditt samtycke.