Därför ångrar många att de tackade ”ja” till nya jobbet

Läs också: Här är svenska företaget som skrotar karensdagen

Undersökningen visar också att vi allt oftare söker nya jobb via mobilen och surfplattan. Hela 62,4 procent uppgav att de använde sig av dessa enheter i sitt jobbsökande – vilket ställer krav på arbetsgivare att ha mobilanpassade platsbanker. 53 procent uppger nämligen att de avstått att skicka in en ansökan just på grund av att det kändes krångligt.

Fotnot: 752 personer i åldern 16 till 60 år svarade på en webbenkät som skickades ut under sommaren.

Läs också: Vd:ns förslag: Skriv ut lönen – redan i jobbannonsen