Dåliga chefer, bluffsyndrom, magiska svampar, vinterbad, rekordsnabba vd:ar, livspussel och skräddarsytt digitalt fokus

En gigantisk bluffs bekännelser

”Nej, din chef är troligen inte psykopat”

Trippigt värre

Att vinterbada eller inte vinterbada – det är (väl ändå inte, tycker vissa) veckans ledarskapsfråga

Sveriges snabbaste chef

På tal om hälsa svänger det i fastighetssektorn just nu. Ilija Batjlan , den oupphörligt fascinerande vd:n för SBB, skryter på Twitter om att han ”walk the talk”, vilket i hans fall innebär att han sovit 12 timmar på sex dagar. ”Grattis!”. Och Affärsvärlden bjuder på årets mest underhållande gräv – att K Fast-vd:n Jacob Karlsson påstår att han sprungit milen på 28 minuter och 50 sekunder . ”Jag ljuger inte”, hävdar Karlsson, men supertiden ifrågasätts av både friidrottsstatistiker och elitlöpare (med den tiden skulle han vunnit SM-guld 9 av de 10 senaste åren). Missa inte

Pussla på!

Produktivt fokus

I ett mycket delat inlägg tipsar Alex Brogan om 10 av de mest användbara webbplatserna som finns . Smarta tjänster och AI-styrda sökmotorer som besvarar dina frågor genom att söka genom forskningsstudier och böcker istället för betalande Google-annonsörer, till exempel. En personlig favorit? Lofi.co låter dig bygga upp den perfekta fokusmiljön för just dig. Tangentbordsknatter i bakgrunden? Jepp. Ett stilla regn mot nattblank asfalt? Det går fint. Varför inte testa?

Veckans bild

Veckan bjöd på en energigivande workshop om det du just nu ägnar dig åt – Chefs nyhetsbrev. Mötet leddes av marknadschef Malin West, som går under epitetet “the queen of workshops”. Jag förstår varför!