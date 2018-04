Cissi Elwin: Jag är på topp kl 05.35

Just nu när jag skriver den här krönikan är klockan 05.35. Jag borde ha skrivit den igår, men det ville sig liksom inte. Men när jag då, av nöden tvungen, sätter alarmet så här skräcktidigt, finns det en skärpa i mitt huvud och en koncentration som jag under dagen får svårare att uppnå.

Vilka uppgifter som lämpar sig bäst att utföra vid olika tidpunkter har blivit ett allt hetare forskningsområde.

Nobelpriset förra året gick till tre amerikaner som genom att studera bananflugor (är vi verkligen så lika?) hittade de molekylära mekanismerna bakom vår inre klocka.

Den så kallade cirkadiska rytmen styrs av ljus och mörker, och allt från matsmältning och hormonutsöndring till koncentrations-förmåga och sömnighet påverkas av den.

Det finns mycket att vinna på att lära sig att förstå hur den fungerar och att få en skjuts av att jobba med och inte mot den.

En av de främsta ledarskapsskribenterna, Daniel Pink (som blev ett världsnamn med boken Drive, om motivation) är aktuell med When, en bok om hur bra tajmning kan göra både jobbet och livet bättre.

Här får man bland annat veta varför börskurserna sjunker efter beslut som fattas på eftermiddagarna och varför en fikapaus kan få dig att prestera 20 procent bättre.

Läs Björn Hedensjös artikel i nya numret av Chef och ta reda på om du är en kvälls- eller morgonmänniska och när du ska fatta de avgörande besluten i ditt liv. Håll också utkik efter nästa Chefboken då vi sammanfattar hela boken.

Nu börjar det glöda lite i de stora glaspartierna på grannens balkong. Solen har gått upp.

I går kväll kände jag mig värdelös för att jag inte gjort det jag skulle. Men nu är jag on top of the world.