Annie McKee: ”Odla nära vänskap – på jobbet!”

Gör: Senior Fellow, beteendevetenskap för organisationer vid University of Pennsylvania, ledarskapskonsult, författare och skribent i Harvard Business Review.

Familj: Gift och har fyra barn.

Bor: Philadelphia, USA.

Karriär i korthet: Akademisk karriär vid en rad amerikanska universitet, grundade organisationskonsulten Teleos Leadership. Rådgivare till allt från regeringar till chefer i USA:s största bolag. Aktuell med boken How to be happy at work: The power of purpose, hope, and friendship, som kommer ut i september.