Svenska chefer: Så blir vi mer effektiva

Har du alltid dörren öppen och är mån om att vara tillgänglig för dina medarbetare? Då är du en typiskt svensk chef. Och då har du antagligen också märkt att den berömvärda ambitionen att finnas till hands ibland krockar med ditt behov att få tid att fokusera på egna arbetsuppgifter. Chefens egen effektivitet kan ta stryk av ständiga avbrott.

”Många chefer sitter ute i landskapet, har öppen dörr hela tiden. Antingen sitter man i möten eller så är man tillgänglig för andra”, beskriver effektivitetskonsulten Petra Brask situationen.

Petra Brask föreläser om personlig effektivitet och coachar chefer både i Sverige och utomlands och känner väl till problemet. Tillgängligheten har ett pris och chefer hamnar i kläm. Många drabbas av dåligt samvete – antingen för att de inte är tillräckligt tillgängliga och närvarande för medarbetare, eller för att de inte hinner arbeta effektivt med det egna ledningsarbetet.

”Folk känner att de inte räcker till. Det här är något jag märker har ökat markant, särskilt hos chefer. Det ställs tuffare krav i dag. Många administrativa filterchefer har rationaliserats bort och chefer gör nu själva fler komplexa arbetsuppgifter, sådant som tidigare delegerades.”

En början till att lyfta chefen ur den här rävsaxen tycker hon kan vara att närmare förklara ordet ”effektiv”.

”En del blandar nämligen ihop effektiv med produktiv”, säger Petra Brask.

En tolkning som kan lägga extra tyngd på redan pressade chefsaxlar.

Men att vara effektiv handlar alltså inte om ännu mer multitaskande eller om att maxa produktiviteten, utan att hitta ett sätt att jobba som ger utrymme också för fokus.

”Effektivitet handlar om hur jag jobbar hållbart. Att frigöra mer tid och energi – inte att springa på ännu fler bollar”, konstaterar hon.

Det här utrymmet skapar chefer för sig själva på olika sätt, visar ManpowerGroups senaste Work Life-undersökning som handlar om effektivitet på jobbet.

När vi ser på hur just chefer har svarat i undersökningen känner Petra Brask igen mycket. Hon nickar uppmuntrande – många av de strategier som svenska chefer använder sig av i dag fungerar riktigt bra.

Så en klapp på axeln och lite mindre av det dåliga samvetet är på sin plats.

