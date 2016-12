Mellanchefen förlorare i den nya ekonomin

Experter med djup kunskap och den som har en entreprenöriell inställning till sitt jobb är gigekonomins vinnare. Förväntar du dig istället att en fast anställning ska bana väg för karriär och ekonomisk säkerhet går du bet – liksom om du är mellanchef.

Kring begreppet gigekonomi finns i många sammanhang en slags frihetlig aura, kanske inte minst i boktitlar som ”The gig economy: the complete guide to getting better work, taking more time off and financing the life you want”. Diane Mulcahy, författare till boken och tillika föreläsare i ämnet på Babson college, listar i en artikel i Harvard Business Review den nya ekonomins vinnare och förlorare.

Bland de senare nämns specifikt mellanchefer och chefer på lägre nivå i gruppen som kommer att få kämpa mest för att hålla sig flytande: företagsanställda vars färdigheter inte sticker ut och efterfrågas allt mindre.

”Deras jobb är de mest sannolika att bli automatiserade, slopade eller outsourcade,” skriver Mulcahy och tillägger att det troligtvis också är denna grupp som kommer att få svårast att hitta nytt jobb om de förlorar sitt nuvarande.

För att bli en ”vinnare” i den nya ekonomin bör man istället

Vara nischad inom sitt område

Ha god teknisk och kreativ förmåga, samt vara en god ledare och skicklig chef

Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt: Tycka om att utveckla egna inkomstkällor, marknadsföra sig själv och nätverka med andra.

Måste då hela den arbetande delen av världens befolkning bli högprofilerade nätverksproffs för att lyckas? Nej, menar Mulcahy – även på andra delar av arbetsmarknaden finns vinnare. En annan grupp som tjänar på gigekonomin är deltidsarbetande pensionärer, studenter och hemmaföräldrar som vill jobba i viss utsträckning men kanske hittills haft svårt att hitta passande jobb.

Även de med mer okvalificerade arbetsuppgifter lär få större chans än idag att påverka sina arbetsförhållanden, skriver hon och ger som exempel Ubers trumfkort över etablerade taxibolag: Att erbjuda chaufförerna kontroll över mängden arbete de utför och på vilka tider de jobbar.

Ett steg i rätt riktning, men knappast en universell lösning, menar Mulcahy, som också pekar på bristen på förmåner, avsaknaden av garanterad inkomst och övertidsersättning som kännetecknande för den typen av jobb.

