Jobbar hemifrån – via en robot

En Ipad, en Segway och en dator. Längre än så är det inte mellan Mariestad och Borås. I alla fall inte för postorderföretaget Stayhard där Johan Davidsson, operativ chef, har hittat en ovanlig lösning för en distansarbetande medarbetare.

Det finns de som jobbar på distans – och så finns det de som jobbar på distans.

En av de som jobbar hemifrån på ett lite annorlunda sätt är Kristoffer Lindvall, produktchef på Stayhard i Borås. Eller Borås och Borås – mestadels jobbar han i Mariestad, där han bor.

När en ny arbetsdag drar igång kopplar han upp sig via sin dator, en mikrofon och en kamera på sitt hemmakontor. I samma stund tänds en robot, bestående av en Ipad monterad på en Segway, upp på Stayhard i Borås, och Kristoffer Lindvalls ansikte dyker upp på skärmen.

Ipaden är utrustad med en högtalare, en extra mikrofon och en kamera med 170 graders vinkel, samma som det mänskliga ögat. När Kristoffer Lindvall vill ta sig runt på kontoret styr han sitt datoriserade alter ego med tangentbordet.

”Det är så bra kvalitet på grejerna att jag kan sitta 15 meter ifrån och prata i normal ton och säga ’Kristoffer, kan du komma hit lite’, och då rullar han bort till mig och så kan vi sitta och diskutera någonting”, säger Johan Davidsson, operativ chef på Stayhard och Kristoffer Lindvalls chef.

”Vi bär in honom på möten”

Bakgrunden till den något ovanliga lösningen är att företaget tidigare låg i Herrljunga. Då fungerade det bra för Kristoffer Lindvall att pendla till jobbet. Men i samband med att Stayhard köptes upp av Ellos Group och flyttade till Borås blev pendlingssträckan för lång.

”Jag ville verkligen behålla honom för han är en nyckelperson. Så vi började spåna på hur han skulle kunna vara kvar på jobbet utan att komma hit fysiskt. Vi höll på länge och tittade på olika lösningar. Sedan såg vi att Linkedin använder den här lösningen i USA, och tyckte att det var värt att testa”, säger Johan Davidsson.

Uppenbarligen föll testet väl ut. En till två gånger per månad finns Kristoffer Lindvall fortfarande på plats på kontoret, men i princip är det ingen skillnad på om han sitter hemma eller i Borås.

”Man kan inte ta på varandra, men allt annat är detsamma. Han kan rulla in i konferensrummet på konferenser och alla vet att han alltid finns med via roboten när man behöver ha något snabbt. Vill han prata med någon på en annan avdelning åker han bara dit och pratar med den personen. Han har till och med stått och haft presentationer för hela företaget via roboten.”

En av de saker som Johan Davidsson var orolig för i början var att Kristoffer Lindvall skulle känna sig ensam. Den oron har dock visat sig vara obefogad. Inte ens när kaffesuget sätter in behöver han stå utanför den sociala gemenskapen.

”Han kan vara med på fikaraster och sitta och prata. Det har gått så långt att han inte kommer ihåg om han har pratat med folk via roboten eller i verkligheten. En dag gick hans fibernät ner hemma, och han har aldrig har känt sig så ensam på jobbet.”

Förutom kaffe behöver Kristoffer Lindvall, eller snarare hans digitala avatar, också fylla på med ström ibland. Batteriet räcker åtta till tio timmar, och när det är dags för påfyllning åker han och ställer sig i en laddstation.

Fördelen med en robot jämfört med en vanlig videokonferens tycker Johan Davidsson är att den sistnämnda skulle ha krävt att de hade bokat in en tid för att prata med varandra, vilket inte behövs nu.

Men även om roboten har underlättat mycket har det inte alltid känts självklart med denna typ av lösning. Det tog någon månad innan alla hade vant sig vid sin rullande kollega.

”I början var det mycket skratt och alla tyckte det var konstigt att det åkte omkring en robot på kontoret. Men nu tycker alla att det är helt naturligt att prata med honom som om han vore på plats. Det är ingen som reflekterar över att han är här via en robot. Man bara säger ’god morgon, vad har du gjort i helgen?’.”

Kostnaden för apparaturen ligger strax under 30 000 kronor, vilket Johan Davidsson tycker är rimligt.

”När man tänker på vad en person kostar på ett år i lönekostnader är det en ganska procentuellt liten del man behöver lägga till för att det ska bli så mycket bättre”, säger han.

Och han kan definitivt tänka sig att samarbeta med fler personer på liknande sätt framöver. Han har redan anställt två killar från Rumänien som distansjobbar via samma typ av lösning.

”Jag skulle inte kunna tänka mig att ha någon jobbande på distans utan en robot nu när jag har upplevt skillnaden. Det känns så bra att vi har sagt att om vi ska rekrytera folk, då är det inte från närområdet vi pratar, utan från samma tidszon”, säger han.

Tre tips

1 Var öppen för nya sätt att jobba och prova vad som passar just er. Komplettera roboten med andra typer av verktyg, exempelvis videokonferenser och Slack.

2 Underskatta inte det personliga mötet. Se till att medarbetare som jobbar på distans besöker kontoret med jämna mellanrum. Då blir det också enklare att prata via roboten.

3 Låt det ta tid. I början kan det verka lite konstigt att samspela med en robot på jobbet, men efterhand kommer det att kännas helt naturligt.

