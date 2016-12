Chef söker en affärsdriven Ekonomichef

Vi söker nu en ekonomichef till en affärsdriven organisation med ett starkt varumärke.

På Chef finns en ambitiös målsättning att fortsätta utveckla verksamheterna och med på denna resa behövs en driven och kunnig ekonomichef. Som ekonomichef på Chef brinner du för utveckling och ditt nästa steg är att nyttja din kunskap och erfarenhet, vidare axlar du helhetsansvaret för ekonomifunktionen i en organisation i ständig förändring och utveckling. Du kommer att ingå i Chefs ledningsgrupp, rapporterar direkt till VD och ansvarar för att leda ekonomiavdelningen som idag också har en ekonomiassistent på deltid. Chef sitter i trevliga lokaler i centrala Stockholm.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som ekonomichef

Ansvar för redovisningsprocessen, månads- och årsbokslut samt årsredovisning

Moms och skatter

Budget- och prognosarbete

Proaktivt bistå ledningsgrupp och styrelse med analys av relevanta nyckeltal samt rapporter

Rapportering till ledning och styrelse

Systemansvar för ekonomisystemen

Driva fortsatt digitalisering av ekonomifunktionen

Ledningsgruppsarbete

Affärsutveckling och att räkna på framtida affärer

Personalansvar för en person



Chef erbjuder

Chef är en rolig arbetsplats med högt specialiserade, vassa och entreprenöriella medarbetare.

Utbildning och erfarenhet

Du är utbildad civilekonom eller motsvarande med flera års erfarenhet av ekonomiarbete och vi ser gärna att du har haft ansvaret för en ekonomifunktion på ett företag/organisation av motsvarande storlek. Vidare har du goda kunskaper inom redovisning och verksamhetsstyrning. Erfarenhet från media och arbete som systemansvarig är klart meriterande. Du hanterar svenska och engelska väl i både tal som skrift.

Personliga egenskaper

För att trivas på Chef och för att vara framgångsrik i rollen som ekonomichef är du prestigelös, med en god samarbetsförmåga, handlingskraft och en förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat. Du är strukturerad och noggrann, en analytisk problemlösare med en god förmåga att kommunicera kring ekonomi med icke-ekonomer. Du ska också ha en social ådra för att kunna få ut ditt budskap i organisationen. Verksamheten genomsyras av en entreprenörsanda med stor vilja till utveckling och din uppgift blir att ligga steget före och vara redo att komma med förslag till effektivisering, utveckling och förändring, både på ekonomi- och systemsidan.

Placeringsort: Stockholm

Om Chef

Chef är ett modernt medieföretag som gör Nordens största ledarskapstidning på papper och webb.

Varje månad når vi fler än 300 000 chefer.

Vi anordnar flera stora evenemang varje år, nätverk för chefer och utvecklar ständigt nya typer av redaktionellt innehåll på olika plattformar. Dessutom erbjuder vi i Chefboken månadsvisa sammanfattningar av de viktigaste ledarskapsböckerna. Chef ligger i framkant i den digitala utvecklingen av tidskriftsbranschen med Chef.se tillsammans med Chef Premium.

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Chef med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anette Wickholm på 070-712 9808 eller kandidatansvarig Parisa Amoor 070-166 08 07. Intervjuer och urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida. Skicka in din ansökan via karriarportal.meritmind.se eller mejla anette.wickholm@meritmind.se.



Välkommen med din ansökan!