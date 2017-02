8 saker världen borde lära sig av svenska chefer

Svenska chefer utmärker sig på flera sätt. Ofta positivt, enligt amerikanske ledarskapsexperten Gregg Vanourek.

”Det finns mycket att lära av svenska chefer. Men också en del utrymme för förbättringar”, säger han.

Finns det en typiskt svensk ledarskapsstil? Amerikanska ledarskapsexperten Gregg Vanourek svarar att även om svenska chefer inte är något han har forskat specifikt på i sina omfattande ledarskapsstudier, så finns det flera faktorer han har observerat hos de svenska chefer har han arbetat med.

”Enligt min åsikt finns det mycket som utmärker och urskiljer svenska chefer. Jag har fått höra att ’Sweden is where the future happens first’, något som jag tycker stämmer på flera sätt, och som också gör svenskt ledarskap spännande och inspirerande att titta närmare på.”

Gregg Vanourek bor i Sverige sedan sju år tillbaka och möter en rad framgångsrika svenska chefer på Stockholms Universitets Executive MBA-utbildning, där han undervisar kursen om ledarskap. Undervisandet ger inblick i svensk ledarskapsvardag när man stämmer av teori och modeller mot de deltagande chefernas egna erfarenheter.

”Generellt tycker jag svenska chefer är väldigt dedikerade sitt jobb och bra på att få resultat”, berömmer han.

Gregg Vanourek ser också utmärkande egenskaper i den svenska ledarskapsstilen som han tycker att chefer utanför Sveriges gränser gärna får inspireras av och ta efter.

Hållbarhet och etik är två hörnstenar i undervisningen på Executive MBA-utbildningen på Stockholms universitet och också exempel på två chefsgrenar där han tycker att svenska chefer excellerar.



Gregg Vanourek undervisar på Stockholm Business Schools Executive MBA program och är adjunkt på KTH med fokus på ledarskap och entreprenörskap. Han har skrivit flera böcker, bland annat Triple Crown Leadership, vinnare av International Book Awards 2013. Twitter: @GVanourek

8 guldstjärnor till svenska chefen

Hållbarhetsfokuserad

”Hållbarhetstänk finns inbakat i kulturen och i sättet folk tänker. Det märks också hos chefer. Engelskan har ju lånat begreppet och funktionen ’ombudsman’ rakt av från svenskan – en roll som handlar om omvårdnad och förtroendet att inte bara se till sitt eget bästa utan till kollektivets. Svenskars nära relation till naturen tror jag också kan bidra till en känsla för långsiktighet och hållbarhet.”

Etisk

”Sverige hamnar högt i listor över världens mest okorrumperade länder. Viljan att göra rätt är stark hos svenska chefer. Självklart finns det problem också här, men generellt har svenska chefer bra etisk orientering.”

Jämställd

”Chefer här har kommit långt i förståelse för jämställdhet mellan könen och Sverige ligger bra till internationellt med andelen kvinnor i parlamentet och i bolagsstyrelser. Däremot finns det fortfarande mycket att göra, till exempel när det kommer till kvinnliga chefer och grundare och snedfördelning av riskkapital. Under de senaste åren har jag sett en riktig push för förbättringar på detta område inom startup-sektorn.”

Likställd

”Svenska chefer föredrar ofta platta organisationer före tydliga hierarkier. Det likställda synsättet gör dem ofta lyhörda och bra på att förankra beslut.”

Kosmopolitisk

”I ett litet land behöver man av naturliga skäl blicka utåt. Svenska chefer har ett globalt fokus, är internationellt orienterade och bra på engelska.”

Vardagsbalanserad

”Balansen mellan arbete och fritid och familjeliv värderas högt och hamnar ofta också i företagens policydokument.”

Innovativ

”Idéer är viktiga här. Det finns ett väldigt dynamiskt ekosystem för startups i Sverige och betydligt fler unicornbolag mot förväntat i ett så litet land. Dessutom bra inkubatormiljöer och möjligheter på universitet och högskolor.”

Teknikkunnig

”Med utbyggt bredbandsnät och bra tekniska utbildningar ligger både svenskar och cheferna här i framkant. Det ger också en bra infrastruktur för att få fram framtida ledare i framkant.”

Det finns också punkter där Gregg Vanourek tycker att en del svenska chefer har förbättringspotential.

5 saker att förbättra

Konsensus

”Ambitionen att vara helt överens kan tas för långt. Konsensuskulturen kan försena beslut och begränsa risktagande. Det kan både vara bra och dåligt, men är hur som helst bra att vara medveten om som chef.”

Konflikt

”Undvikandebeteende och konflikträdsla i affärsrelationer och möten kan skapa otydlighet och osäkerhet. Här kan man behöva vara mer tydlig och rakt på sak för att nå resultat.”

Integration

”Att inkludera invandrare effektivt på arbetsplatser är ett problem över hela världen. Även i Sverige. Den generösa flyktingpolitiken skulle kunna förbättras ytterligare när det gäller själva etableringen av nyanlända i samhället och på arbetsplatsen. Här finns ett förbättringsbehov och möjlighet till innovation som kommer med mångfald.”

Stress

”Stress och utmattningsdiagnoser är vanligt i Sverige både bland chefer och medarbetare, trots den stora medvetenheten om balans mellan arbete och fritid. Förvånansvärt unga människor drabbas också. Mycket skärmtid och engagemang i sociala medier på bekostnad av meningsfulla relationer till andra människor kan vara en del av förklaringen.”

”Hjärta”

”Jag skulle vilja se mer hjärta på svenska arbetsplatser, mer samhörighetskänsla och engagemang i varandra. Som chef kan du skapa en kultur som främjar känslan av samhörighet.”

Text: Malin Kaldo